Explosion at steel plate factory in China’s Inner Mongolia region kills 2 state media reports

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di piastre d'acciaio nella regione dell'Inner Mongolia, in Cina, causando la morte di due persone e la scomparsa di altre cinque. L'incidente è stato riferito dai media locali e le autorità stanno conducendo le verifiche per accertarne le cause.

BEIJING, Jan 18 (Reuters) - An explosion at a steel plate factory in north China’s Inner Mongolia region killed two people and left five missing, according to local emerg. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Explosion at steel plate factory in China’s Inner Mongolia region kills 2, state media reports Bus crashes into building in South Korea, several feared injured, media reports

Un bus si è schiantato contro un edificio a Seoul, in Corea del Sud, causando preoccupazioni per le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero feriti tra i presenti, anche se il numero esatto non è ancora stato confermato. Le autorità stanno intervenendo sul luogo per gestire la situazione e fornire aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. Haiti operation destroys homes of gang leader ‘Barbecue’, local media reports

Le forze di sicurezza haitiane hanno preso di mira le abitazioni del noto leader criminale Jimmy "Barbecue" Cherizier, secondo fonti locali. L'operazione mira a ridurre l'influenza delle gang nella regione, colpendo i principali punti di riferimento del leader. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la stabilità nel contesto difficile di Port-au-Prince.

