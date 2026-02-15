Finti corrieri rubano farmaci per 8 milioni due arresti in operazione

Due uomini sono stati arrestati ad Ercolano dopo aver sottratto medicinali per un valore di 8 milioni di euro. La polizia ha scoperto che i ladri si spacciavano per corrieri ufficiali, riuscendo a entrare in magazzini e a scappare con grandi quantità di farmaci. Gli investigatori hanno individuato il gruppo grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei dipendenti, che avevano notato strani comportamenti nei soggetti. La rapina è avvenuta in modo organizzato, con un piano studiato nei dettagli per evitare controlli.

Furto di Medicinali ad Ercolano: Un'Operazione Ben Pianificata. Un'operazione dei carabinieri ha portato al recupero di un consistente carico di medicinali rubati, con un valore stimato intorno agli 8 milioni di euro. I farmaci, in particolare, erano destinati al trattamento dell'Alzheimer e della sclerosi multipla, entrambi essenziali per migliaia di pazienti in Italia. Questo evento delittuoso si è verificato in un'azienda di Ercolano, sottolineando ancora una volta la vulnerabilità del settore farmaceutico a simili attacchi. Il 12 febbraio, a Ercolano, alcuni falsi corrieri hanno sottratto quattro bancali di medicinali destinati a pazienti con Alzheimer e sclerosi multipla, portando via prodotti per un valore di circa 8 milioni di euro.