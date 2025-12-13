Il nuovo pacco di Natale | deepfake finti corrieri e truffe Ia che rubano la magia delle feste

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività, le truffe online si fanno sempre più sofisticate, sfruttando tecnologie come i deepfake e l'intelligenza artificiale. In questo articolo, si esplorano i rischi legati a falsi corrieri, messaggi ingannevoli e truffe digitali che minacciano la serenità delle feste, mettendo in guardia i consumatori sui pericoli nascosti dietro a false apparenze.

Quando Marta ha risposto al telefono, non ha avuto dubbi: il timbro e le inflessioni erano quelli del nipote. Solo che il tono, quella sera d’inizio dicembre, era teso: «Mi hanno fermato, ho bisogno di un bonifico immediato». Così ha pagato senza esitare, salvo scoprire più tardi – dopo un video del vero nipote dalla cena degli auguri – che quel familiare non esisteva. Era una copia sintetica, generata dall’Intelligenza artificiale usando pochi secondi rubati dai social. «Per la prima volta non si attaccano le debolezze della tecnologia, ma quelle dell’umanità», osserva lo specialista di cybersecuritity Pierguido Iezzi. Panorama.it

il nuovo pacco di natale deepfake finti corrieri e truffe ia che rubano la magia delle feste

© Panorama.it - Il nuovo pacco di Natale: deepfake, finti corrieri e truffe Ia che rubano la magia delle feste

CICCIOGAMER è IRONMAN

Video CICCIOGAMER è IRONMAN