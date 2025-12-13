Il nuovo pacco di Natale | deepfake finti corrieri e truffe Ia che rubano la magia delle feste

Durante le festività, le truffe online si fanno sempre più sofisticate, sfruttando tecnologie come i deepfake e l'intelligenza artificiale. In questo articolo, si esplorano i rischi legati a falsi corrieri, messaggi ingannevoli e truffe digitali che minacciano la serenità delle feste, mettendo in guardia i consumatori sui pericoli nascosti dietro a false apparenze.

Quando Marta ha risposto al telefono, non ha avuto dubbi: il timbro e le inflessioni erano quelli del nipote. Solo che il tono, quella sera d’inizio dicembre, era teso: «Mi hanno fermato, ho bisogno di un bonifico immediato». Così ha pagato senza esitare, salvo scoprire più tardi – dopo un video del vero nipote dalla cena degli auguri – che quel familiare non esisteva. Era una copia sintetica, generata dall’Intelligenza artificiale usando pochi secondi rubati dai social. «Per la prima volta non si attaccano le debolezze della tecnologia, ma quelle dell’umanità», osserva lo specialista di cybersecuritity Pierguido Iezzi. Panorama.it

* 12 DICEMBRE – QUARTO PACCO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO! * Oggi si apre un nuovo regalo formativo: il Corso ASACOM All’interno trovi -100€ di sconto sull’iscrizione! Diventa un punto di riferimento nel supporto alla comunicazione e all - facebook.com facebook

Salvini aveva blaterato che con il suo nuovo codice della strada sarebbe cambiato tutto: più regole, più ordine, più sicurezza. «Basta morti sulle nostre strade», aveva giurato, trasformando ogni conferenza stampa in un sermone sulla prudenza nazionale. Poi x.com