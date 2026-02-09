Cane finisce in un pozzo salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina a San Benedetto del Tronto un cane è finito in un pozzo. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a salvarlo. L’animale, fortunatamente, sta bene. La scoperta è avvenuta quando il proprietario ha sentito i guaiti e ha chiamato i soccorsi. I pompieri sono scesi nel pozzo e hanno recuperato il cane, che ora si trova sotto osservazione. La scena si è svolta in pochi minuti, ma ha messo in allerta tutta la zona.

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 9 febbraio 2026 – I cani, si sa, sono esseri curiosi e spesso si cacciano nei pasticci rischiando anche la vita. Il cane rimane intrappolato nel pozzo. Sabato sera i vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti lungo la provinciale Valtesino, in territorio Ripatransone, per soccorrere un cane di taglia media caduto all'interno di un pozzo di acque meteoriche sul margine della carreggiata e profondo quasi due metri. Impossibile per l'animale poter risalire da solo, e intanto saliva il livello dell'acqua, provocato dalla pioggia che in quel momento cadeva in maniera incessante su tutta la vallata.

