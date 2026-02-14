Scudetto finalmente nostro esulta Spalletti | nessuno può più portarcelo via

Luciano Spalletti festeggia il suo primo scudetto con il Napoli, dopo aver guidato la squadra alla vittoria grazie a una serie di partite decisive. La vittoria definitiva è arrivata con un punto di vantaggio sulla Juventus, che ha perso terreno nelle ultime giornate. Questa sera, Juventus e Inter si affrontano in una partita importante, mentre si discute anche delle scelte tecniche che influenzeranno il campionato.