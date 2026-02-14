Scudetto finalmente nostro esulta Spalletti | nessuno può più portarcelo via

Da mondosport24.com 14 feb 2026

Luciano Spalletti festeggia il suo primo scudetto con il Napoli, dopo aver guidato la squadra alla vittoria grazie a una serie di partite decisive. La vittoria definitiva è arrivata con un punto di vantaggio sulla Juventus, che ha perso terreno nelle ultime giornate. Questa sera, Juventus e Inter si affrontano in una partita importante, mentre si discute anche delle scelte tecniche che influenzeranno il campionato.

Questa sera Juve e Inter incrociano i campi in una cornice di grande attenzione sul futuro della retroguardia bianconera e sull’impatto della gestione tecnica di Spalletti. Al centro della discussione c’è la permanenza di un difensore chiave e la possibilità di continuità operativa senza l’ombra di una clausola rescissiva, elemento che può influire sugli scenari di mercato e sulle dinamiche della prossima stagione. La situazione contrattuale del difensore brasiliano è stata chiarita: nessuna clausola di uscita rimane nel nuovo accordo, e Bremer continuerà a essere parte integrante della Juventus fino al 2029.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»

Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: «Partita che può dire molto sul futuro del nostro campionato. Scudetto a Napoli? Le belle storie hanno il potere dell’immortalità. Conte allenatore top»

