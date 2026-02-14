Scudetto finalmente nostro esulta Spalletti | nessuno può più portarcelo via
Luciano Spalletti festeggia il suo primo scudetto con il Napoli, dopo aver guidato la squadra alla vittoria grazie a una serie di partite decisive. La vittoria definitiva è arrivata con un punto di vantaggio sulla Juventus, che ha perso terreno nelle ultime giornate. Questa sera, Juventus e Inter si affrontano in una partita importante, mentre si discute anche delle scelte tecniche che influenzeranno il campionato.
Questa sera Juve e Inter incrociano i campi in una cornice di grande attenzione sul futuro della retroguardia bianconera e sull’impatto della gestione tecnica di Spalletti. Al centro della discussione c’è la permanenza di un difensore chiave e la possibilità di continuità operativa senza l’ombra di una clausola rescissiva, elemento che può influire sugli scenari di mercato e sulle dinamiche della prossima stagione. La situazione contrattuale del difensore brasiliano è stata chiarita: nessuna clausola di uscita rimane nel nuovo accordo, e Bremer continuerà a essere parte integrante della Juventus fino al 2029.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»
Conferenza stampa Spalletti pre Napoli Juve: «Partita che può dire molto sul futuro del nostro campionato. Scudetto a Napoli? Le belle storie hanno il potere dell’immortalità. Conte allenatore top»
Ormai la maschera é caduta, anche se la Lazio vincesse lo scudetto non cambierebbe una virgola di tutto il resto. E finalmente sembra che lo abbiano capito proprio tutti. x.com
L’Inter prova la fuga, ma dietro ora fa paura una grande Juventus finalmente spallettiana. Da quando c’è il nuovo allenatore sarebbe seconda in classifica, ha identità e gioca un calcio moderno. Una mina vagante forse non in chiave scudetto, ma forte candida facebook