Finale al Del Conero Ancona-Chieti 4-1 | dorici implacabili due gol per tempo per la settima vittoria consecutiva - LA CRONACA

Palla vagante in area, sulla sfera si avventa Sparandeo che in mischia raccoglie un rimpallo seguente a un calcio piazzato e timbra il suo secondo gol stagionale Cross di Pecci nel mucchio, colpo di testa schiacciato di Sparandeo che fa terminare la palla sulla traversa, ma a ribattere in rete c'è Bonaccorsi che con un'inzuccata in tuffo fissa il punteggio sul 3-1 Minuto 58: BRIVIDO! Si incunea Ela Mangue in area ma a tu per tu con Salvati non riesce a scavalcare l'estremo difensore dorico, poi Gerbaudo riesce a recuperare la sfera e ad allontanare Colpo di testa in alleggerimento di Selasi sulla trequarti ospite, Zini si inserisce e sfonda al centro e con Mercorelli in uscita mette nel sacco il 2-1 Minuto 42: Chieti minaccioso sul versante sinistro, Monsif si accentra e con il destro impegna Salvati il quale devia la conclusione in calcio d'angolo Minuto 30: Murata la conclusione di Zini dopo una bella iniziativa di Battista, l'Ancona quando affonda riesce a mandare sempre in apprensione la difesa neroverde Minuto 16: Primo ammonito dell'incontro, giallo a Kouko per un intervento su Pettenon.🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'incontro tra Ancona e Termoli si è concluso con la vittoria dei dorici per 1-0, grazie a un gol di Cericola al minuto 97.

L'incontro tra Ancona e Atletico Ascoli si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie a una reazione nelle fasi finali del match.

