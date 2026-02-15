Finale al Del Conero Ancona-Chieti 4-1 | dorici implacabili due gol per tempo per la settima vittoria consecutiva - LA CRONACA
Palla vagante in area, sulla sfera si avventa Sparandeo che in mischia raccoglie un rimpallo seguente a un calcio piazzato e timbra il suo secondo gol stagionale Cross di Pecci nel mucchio, colpo di testa schiacciato di Sparandeo che fa terminare la palla sulla traversa, ma a ribattere in rete c'è Bonaccorsi che con un'inzuccata in tuffo fissa il punteggio sul 3-1 Minuto 58: BRIVIDO! Si incunea Ela Mangue in area ma a tu per tu con Salvati non riesce a scavalcare l'estremo difensore dorico, poi Gerbaudo riesce a recuperare la sfera e ad allontanare Colpo di testa in alleggerimento di Selasi sulla trequarti ospite, Zini si inserisce e sfonda al centro e con Mercorelli in uscita mette nel sacco il 2-1 Minuto 42: Chieti minaccioso sul versante sinistro, Monsif si accentra e con il destro impegna Salvati il quale devia la conclusione in calcio d'angolo Minuto 30: Murata la conclusione di Zini dopo una bella iniziativa di Battista, l'Ancona quando affonda riesce a mandare sempre in apprensione la difesa neroverde Minuto 16: Primo ammonito dell'incontro, giallo a Kouko per un intervento su Pettenon.
Finale al "Del Conero", Ancona-Termoli 1-0: basta un gol di Cericola, bottino pieno per i dorici - LA CRONACA
L'incontro tra Ancona e Termoli si è concluso con la vittoria dei dorici per 1-0, grazie a un gol di Cericola al minuto 97.
Finale al "Del Conero", Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACA
L'incontro tra Ancona e Atletico Ascoli si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie a una reazione nelle fasi finali del match.
Argomenti discussi: Finale di Coppa Ancona-Pistoiese non più in gara unica: andata 18 febbraio al Melani, ritorno il 7 marzo al Del Conero; Coppa Italia Serie D, arriva il dietrofront: niente finale a Gubbio, trofeo in palio con la formula del doppio confronto; Coppa Italia Serie D, cambia la finale: niente gara secca a Gubbio; Ancona, mister Maurizi: Testa al Chieti.
Finale di Coppa Ancona-Pistoiese non più in gara unica: andata 18 febbraio al Melani, ritorno il 7 marzo al Del ConeroANCONA - Dietrofront Lega Nazionale Dilettanti. La finale di Coppa Italia di Serie D tra Ancona e Pistoiese, in programma il 7 marzo alle 18 al Barbetti di Gubbio, non si ... corriereadriatico.it
Ancona, mister Maurizi: Testa al ChietiQui la nota delll’Ancona.In vista della sfida di campionato contro il Chieti, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 al Del Conero, e sulla modifica della formula della finale di Coppa Itali ... veratv.it
