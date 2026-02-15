Festival di Sanremo | Andrea Bocelli superospite della serata finale
Svelato il superospite della finalissima del Festival di Sanremo. Sarà Andrea Bocelli a salire sul palco dell’Ariston sabato 28 febbraio 2028. Ad annunciarlo il direttore artistico Carlo Conti, in collegamento in diretta con Domenica In. Il tenore toscano completa così il quadro dei super ospiti del Festival, insieme a Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Tiziano Ferro e Laura Pausini. Inoltre, ha aggiunto Conti, “Ramazzotti, Pausini e Bocelli sono i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo e quest’anno il Festival è dedicato a lui”. CConti ha espresso fiducia in vista della kermesse: “Quest’anno, come lo scorso, c’è grande entusiasmo e serenità, spero di aver fatto un buon lavoto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
