Ferrere ricorda Gobetti | un anno di eventi tra cultura liberalismo e l’eredità di Alfieri

Ferrere organizza una serie di eventi per ricordare Piero Gobetti, morto un anno fa, perché vuole rivivere il suo ruolo come fondatore del liberalismo italiano. La cittadina in provincia di Asti ha programmato incontri culturali, mostre e dibattiti per celebrare il centenario della scomparsa dell’intellettuale torinese. Tra le iniziative, una mostra fotografica dedicata alle sue lettere e un ciclo di conferenze sui valori liberali nel contesto attuale.

Ferrere celebra Gobetti: un anno di eventi per riscoprire il padre del liberalismo italiano. Il Comune di Ferrere, in provincia di Asti, si prepara a un anno di commemorazioni per il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, intellettuale chiave del liberalismo italiano. Il programma culminerà il 18 aprile 2026 con un convegno intitolato "La Rivoluzione Liberale – da Alfieri a Gobetti" presso la Chiesa della Confraternita dell'Annunziata, recentemente acquisita dal Comune, che diventerà un nuovo polo culturale per la comunità. Un omaggio al pensiero di Gobetti nel cuore del Piemonte. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, nasce dalla volontà di rendere omaggio a una figura che, pur nella brevità della sua vita, ha lasciato un'impronta profonda nel panorama culturale e politico del nostro Paese.