Ferrara Musica al Ridotto c’è il concerto della giovane e talentuosa violinista Lucilla Rose Mariotti

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre alle 10.30, il Ridotto di Ferrara ospita un concerto di Ferrara Musica con la giovane e talentuosa violinista Lucilla Rose Mariotti, accompagnata dal pianista Alessio Enea. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, che potranno godere di un'esibizione di livello elevato in un'atmosfera intima e raffinata.

ferrara musica al ridotto c8217232 il concerto della giovane e talentuosa violinista lucilla rose mariotti

© Ferraratoday.it - Ferrara Musica, al Ridotto c’è il concerto della giovane e talentuosa violinista Lucilla Rose Mariotti

Domenica 21 dicembre alle 10.30 la rassegna di Ferrara Musica al Ridotto ospita una delle giovani violiniste italiane di maggior curriculum, Lucilla Rose Mariotti (nella foto di Sarah Edmunds), accompagnata in duo dal pianista palermitano Alessio Enea.'Lumière du Temps' è il nome del recital che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Ferrara Musica, concerto della Filarmonica della Scala con il giovane violinista Giuseppe Gibboni

Leggi anche: Anastasia Fioravanti e Tommaso Bertozzi in concerto per 'Ferrara Musica al Ridotto'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ferrara Musica e Bal’danza al Ridotto. Stagione al via con due giovani talenti - Si inaugura la rassegna ’Ferrara Musica al Ridotto’ con un appuntamento di alto profilo che vede protagonisti due emergenti del panorama musicale italiano e internazionale: il violoncellista Haolong ... ilrestodelcarlino.it

Ferrara musica. Al Ridotto rivive Babar - Nuovo appuntamento per FeMu Edu, la programmazione di Ferrara Musica destinata alla formazione dei giovani ascoltatori nella stagione 2024/2025. ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.