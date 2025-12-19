Ferrara Musica al Ridotto c’è il concerto della giovane e talentuosa violinista Lucilla Rose Mariotti
Domenica 21 dicembre alle 10.30, il Ridotto di Ferrara ospita un concerto di Ferrara Musica con la giovane e talentuosa violinista Lucilla Rose Mariotti, accompagnata dal pianista Alessio Enea. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, che potranno godere di un'esibizione di livello elevato in un'atmosfera intima e raffinata.
Domenica 21 dicembre alle 10.30 la rassegna di Ferrara Musica al Ridotto ospita una delle giovani violiniste italiane di maggior curriculum, Lucilla Rose Mariotti (nella foto di Sarah Edmunds), accompagnata in duo dal pianista palermitano Alessio Enea.'Lumière du Temps' è il nome del recital che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
