' Bagnati Brothers' in scena il duo composto dai fratelli Gabriele e Lorenzo

Gabriele e Lorenzo Bagnati hanno portato in scena il loro concerto domenica mattina alle 10, per il secondo appuntamento del Piano Duo Festival. La rassegna, organizzata dal Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara e Ferrara Musica, ha scelto il duo come protagonista di questa giornata, offrendo al pubblico un’esibizione di musica dal vivo.

Il secondo appuntamento di Piano Duo Festival, rassegna curata dal Conservatorio 'Frescobaldi' per Ferrara Musica, vede protagonista domenica 15 alle 10.30 al Ridotto il duo Bagnati Brothers, formato dai fratelli Gabriele e Lorenzo Bagnati. Il loro programma intreccia il grande repertorio russo con le vette del Romanticismo tedesco attraverso una lettura tecnica e interpretativa che si annuncia di interessante profondità. La seconda parte della serata si sposta verso l'orizzonte russo con la 'Fantasia in la minore' di Aleksandr Skrjabin, un'opera giovanile che già rivela i germi del misticismo futuro, articolandosi in un gioco di rimandi armonici complessi e un dialogo serrato che mette a dura prova l'affiatamento dei due esecutori.