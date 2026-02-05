Carnevale a Rovelasca | sfilata e premi per i bambini nella frazione di San Giorgio

Rovelasca si anima con il Carnevale 2026. La frazione di San Giorgio ha organizzato una sfilata piena di maschere, musica e tanta allegria, coinvolgendo soprattutto i bambini. Alla fine, sono stati premiati i più creativi e divertenti. La festa ha richiamato molte famiglie, che hanno applaudito e partecipato con entusiasmo.

**Rovelasca si prepara al Carnevale 2026: una giornata di festa, sfilata e premi per i bambini** A Rovelasca, il Carnevale 2026 è arrivato con un tocco di colore, fantasia e allegria. Il sabato 7 febbraio, l’Oratorio San Vittore, con sede in via Monte Grappa 1, ha ospitato una manifestazione interattiva dedicata ai più piccoli, con sfilata, giochi, maschere e premiazioni per gruppi creativi. Il ritrovo è previsto alle 14.30, mentre la sfilata ufficiale ha cominciato alle 15.30, con un orario di durata che si estende fino alle 17.30. La giornata è stata organizzata in collaborazione con l’Oratorio San Vittore, con un programma pensato per coinvolgere bambini, famiglie e gruppi mascherati.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rovelasca Carnevale Torna il Gran Carnevale di Ancona, sfilata e concorso a premi per le maschere più belle: al via le iscrizioni Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative. Carnevale di Fano 2026, stop al debutto: rinviato per maltempo la sfilata dei bambini Il Carnevale di Fano 2026 è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rovelasca Carnevale Arriva il Carnevale a Rovellasca: festa, sfilata e premi per tutti i bambiniL’appuntamento è per sabato 7 febbraio all'Oratorio San Vittore. Ritrovo alle 14,30 e sfilata di Carnevale a partire dalle 15,30 ... varesenews.it Edo Imperatrice, morto l'attore napoletano (di San Giorgio a Cremano): era l'altra metà dei Fatebenefratelli. facebook Due disegni di Hugo van der Goes 1440 1482 San Giorgio e il drago/Giacobbe e Rachele vedere singolarmente x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.