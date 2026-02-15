Ferito e lasciato in strada scatta la solidarietà per ' Miciu' | servono 2.500 euro per curarlo
Miciu, un gattino bianco e rosso, è stato investito e abbandonato sulla strada. La sua condizione ha suscitato immediatamente la solidarietà dei passanti. Ora, per curarlo, sono necessari 2.500 euro, e la richiesta di aiuto si sta diffondendo tra chi ha visto il piccolo animale in difficoltà.
È partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia a curare Miciu e fargli tornare il suo bel sorriso. Chiunque voglia aiutare, anche con una donazione di 5 euro, può farlo collegandosi alla piattaforma "Gofundme" Servono 2.500 euro per salvare Miciu, un gattino bianco e rosso investito o ferito in altro modo e lasciato sulla strada. A occuparsene è stata una volontaria del gattile, Manuela Siboni che, trovandosi vicino a Formignano, è intervenuta subito. È stato difficile prenderlo perché Miciu, forse abituato a stare all'aperto, ha opposto un po' di resistenza. Dopo qualche morso alla volontaria è stato portato in clinica dove si trova tuttora.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
