Arriva il tetto a 10mila euro per chi paga in contanti | come funziona e quando scatta la tassa da 500 euro

L'emendamento di FdI alla legge di bilancio 2026 che propone di innalzare il limite per i pagamenti in contanti a 10mila euro, a condizione che si versi una tassa da 500 euro una volta superata la soglia di 5mila, è tra le 21 norme segnalate da Chigi al ministero dell'Economia. Ecco come funzionerebbe.

