Spari in strada a Roma 28enne ferito da un proiettile lasciato davanti al pronto soccorso

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne è rimasto ferito da un proiettile nel quartiere Don Bosco a Roma. Spari nella notte in strada, indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

spari strada roma 28enneSpari in strada a Roma, 28enne ferito da un proiettile lasciato davanti al pronto soccorso - Un uomo di ventotto anni è rimasto ferito da un proiettile ed è stato lasciato davanti al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Come scrive fanpage.it

spari strada roma 28enneSpari in strada a Roma, grave 28enne nel quartiere Don Bosco - Momenti di terrore ieri notte nel quartiere Don Bosco, a Roma, tra via Quinto Pedio e via Licinio Stolone, dove un giovane di 28 anni è rimasto ferito da una raffica di colpi di pistola poco dopo le ... rainews.it scrive

spari strada roma 28enneSpari a Roma, agguato in strada: grave un 28enne. Trovati 8 bossoli - I colpi di pistola hanno danneggiato due auto e infranto il vetro di una Fiat Panda ... Segnala romatoday.it

