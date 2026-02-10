speranze di medaglia anche per lo sciatore di fondo federico pellegrino vincitori di due argenti olimpici in carriera

Tanta emozione oggi per gli atleti italiani alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Federico Pellegrino, che già ha vinto due medaglie d’argento in passato, spera di aggiungerne un’altra alla sua carriera. Gli italiani sono in corsa per ottenere nuove medaglie in questa partita importante, e l’atmosfera tra gli sportivi è carica di speranza.

T antissime emozioni oggi per gli atleti italiani alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a caccia di altre medaglie. Nel corso della giornata si disputeranno ben nove finali e, una delle più attese, è quella della staffetta mista di short con Arianna Fontana e il sogno di conquistare la sua dodicesima medaglia olimpica. Torna in pista anche Sofia Goggia nella combinata mista insieme alla slalomista Laura Della Mea. Snoop Dogg alle Olimpiadi: il debutto sugli sci è tutto da ridere X Leggi anche › Olimpiadi, tutti i royal atleti ai Giochi: da Anna d’Inghilterra a Charlène e Alberto di Monaco Grande attesa anche per Federico Pellegrino, due volte argento alle Olimpiadi precedenti, nello sprint dello sci di fondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Approfondimenti su Federico Pellegrino

La disciplina dello sci di fondo torna sotto i riflettori in vista delle Olimpiadi 2026.

Ultime notizie su Federico Pellegrino

Scenderanno nello splendido stadio di Tesero Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter alle 09.15. Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Elia Barp e Simone Daprà alle 09:55 facebook

Inizia la 10+10 km dello skiathlon maschile dello sci di fondo Azzurri in gara: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #CrossCountry x.com