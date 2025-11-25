Sci di fondo ‘The Last Dance’ di Federico Pellegrino con un nuovo e supremo obiettivo La medaglia olimpica 2026 a squadre
“The Last Dance” è la serie TV dedicata al più grande giocatore di basket di ogni epoca, Michael Jordan, e all’ epopea della squadra NBA dei Chicago Bulls, che negli anni ’90 seppero completare per due volte il prestigiosissimo ‘Three-Peat’, ossia la conquista di tre campionati consecutivi. Nel mezzo, il ritiro del leggendario #23, dedicatosi temporaneamente (e con scarso successo) al baseball prima di tornare sui suoi passi e ripetere tra il 1996 e il 1998 quanto già compiuto assieme ai compagni di squadra fra il 1991 e il 1993. ‘Air’, come era soprannominato il leggendario cestista statunitense, muoveva miliardi di dollari, letteralmente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sci sul Col Gallina, fissata al 30 ottobre la riapertura e anche i fondisti si organizzano - I cannoni dell’impianto di innevamento programmato continuano a sparare, sulle piste del Col Gallina, al passo Falzarego. Riporta ilgazzettino.it
Sci di fondo e ciaspolate: come affrontare le piste senza farsi male - Quando parliamo di sci di fondo, pensiamo spesso a uno sport elegante, che unisce tecnica e resistenza in uno scenario naturale affascinante. Secondo gazzetta.it
Sci di fondo, la Nazionale paralimpica a Schilpario con Tomasoni - Tra gli atleti che nei giorni di zona arancione di fine dicembre si sono allenati in mezzo alla neve sulla pista di fondo degli Abeti di Schilpario, in Valle di Scalve, c'era anche la Nazionale ... Riporta ecodibergamo.it