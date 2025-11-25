“The Last Dance” è la serie TV dedicata al più grande giocatore di basket di ogni epoca, Michael Jordan, e all’ epopea della squadra NBA dei Chicago Bulls, che negli anni ’90 seppero completare per due volte il prestigiosissimo ‘Three-Peat’, ossia la conquista di tre campionati consecutivi. Nel mezzo, il ritiro del leggendario #23, dedicatosi temporaneamente (e con scarso successo) al baseball prima di tornare sui suoi passi e ripetere tra il 1996 e il 1998 quanto già compiuto assieme ai compagni di squadra fra il 1991 e il 1993. ‘Air’, come era soprannominato il leggendario cestista statunitense, muoveva miliardi di dollari, letteralmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo, 'The Last Dance' di Federico Pellegrino con un nuovo e supremo obiettivo. La medaglia olimpica 2026 a squadre