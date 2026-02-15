Federico Pellegrino leggenda indelebile | palmares da campione medaglia in tre Olimpiadi consecutive!

Federico Pellegrino ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi perché ha dato il massimo in ogni gara. Domenica, durante la staffetta maschile, ha lottato con determinazione e ha fatto sentire il suo nome tra i protagonisti, portando a casa un risultato storico.

Federico Pellegrino ci ha sempre creduto con tutto il cuore: salire sul podio alle Olimpiadi con la staffetta maschile. La gara delle gare per prestigio, caratura tecnica, capacità di fare breccia nei cuori dei passionati: quattro uomini a rappresentare una Nazione intera, 30 km in apnea (sì, non è più 4×10 ma 4×7,5), un'ora abbondante di passione, l'espressione massima del movimento di un Paese, la prova che premia chi vanta il miglior settore di sci di fondo al fondo. Il fuoriclasse valdostano voleva chiudere la propria carriera agonistica lasciando qualcosa di concreto in eredità: trascinare i Moschettieri alla conquista di una medaglia a cinque giorni, non in una prova individuale dove ogni realtà può teoricamente festeggiare per merito di un singolo, ma in un evento di squadra dove più elementi devono viaggiare all'unisono per raggiungere l'obiettivo desiderato.