Michela Moioli come Sofia Goggia | a medaglia in tre Olimpiadi consecutive Il palmares della bergamasca

Michela Moioli ha vinto la sua prima medaglia olimpica a Livigno, a causa di una gara intensa e combattuta, aggiungendo un nuovo titolo alla sua collezione. La bergamasca, che aveva già conquistato l’oro nel 2018 e l’argento nel 2022, si è aggiudicata il bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, diventando una delle poche atlete italiane a salire sul podio in tre edizioni consecutive. La sua prestazione ha dimostrato una grande determinazione, portandola sul podio ancora una volta.

Michela Moioli completa il set di medaglie olimpiche, conquistando a Livigno l'unico metallo che mancava alla sua collezione: dopo l'oro individuale di PyeongChang 2018 e l' argento a squadre di Pechino 2022, la bergamasca centra il bronzo individuale a Milano Cortina 2026, salendo sul podio per la terza edizione consecutiva dei Giochi. In carriera, però, l'azzurra vanta anche il fresco titolo mondiale individuale di Engadina 2025, i 3 argenti iridati, dei quali uno individuale ad Idre Fjäll 2021 e due a squadre a Park City 2019 ed Idre Fjäll 2021, e 3 bronzi, tutti individuali, a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Park City 2019.