Federica Brignone si conferma la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi. Dopo aver concluso la miglior stagione della sua carriera, con 10 vittorie in Coppa del Mondo e i titoli di specialità in discesa e gigante, l’atleta si appresta a sfidare nuove sfide. La sua carriera, segnata da successi e momenti difficili, continua a scrivere pagine importanti per lo sport italiano.

Un destino avverso e crudele era sembrato farsi beffe di Federica Brignone. L’azzurra era reduce dalla miglior stagione della carriera: una Coppa del Mondo dominata con ben 10 affermazioni di tappa, i trofei di specialità in discesa e gigante, nonché l’oro ai Mondiali sempre tra le porte larghe. Al crepuscolo dell’invernopoteva considerarsi, per distacco, la miglior sciatrice in circolazione. Mai avrebbe immaginato che questo idilliaco scenario sarebbe andato in frantumi il successivo 3 aprile. Quel giorno, ai Campionati Italiani, una tremenda caduta le procurò un infortunio gravissimo, il primo della carriera: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi. Non leggenda, ma oggetto di culto

Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione.

