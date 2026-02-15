Federica Brignone oro olimpico bis nello slalom gigante | Non capisco più nulla Record Italia è la ventesima medaglia

Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, per via di una performance straordinaria che le ha permesso di ottenere la ventesima medaglia per l’Italia ai Giochi. La campionessa valdostana, dopo aver vinto l’oro in gigante, ha dichiarato di sentirsi confusa e sopraffatta dalla vittoria. Un risultato che ha sorpreso anche lei, considerando le difficoltà incontrate durante la gara. La sua medaglia si aggiunge a un record storico per lo sport italiano, confermando la sua posizione tra le migliori atlete del mondo.

Federica Brignone cala un bis leggendario. C'è ancora l'Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e scrive un capitolo memorabile nella storia dello sport azzurro. Vent'otto anni dopo Deborah Compagnoni, un'italiana torna a vincere tra le porte larghe. E al traguardo la svedese Sarah Hector e la norvegese Thea Stjernesund, che arrivano seconde ex aequo, si inchinano letteralmente. C'è un solo precedente di due ori olimpici nella stessa edizione: Calgary '88 con Alberto Tomba oro in gigante e in slalom. Ma non finisce qua.