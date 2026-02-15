Federica Brignone nella storia | oro anche nello slalom gigante!

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante, un risultato che conferma la sua incredibile prestazione ai Mondiali di sci alpino. La campionessa italiana ha conquistato il primo posto grazie a una discesa precisa e veloce, rafforzando la sua posizione tra le migliori al mondo. Per lei, questa vittoria rappresenta un’altra grande soddisfazione in una stagione già ricca di successi.

Impresa straordinaria per Federica Brignone, che conquista la medaglia d’oro anche nello slalom gigante femminile dopo il trionfo nel SuperG. Un risultato storico per l’azzurra, protagonista assoluta sulle nevi di Milano Cortina. Ai piedi del podio Lara Della Mea, quarta nonostante il terzo tempo complessivo alle spalle della svedese Sara Hector e della norvegese Thea Louise Stjernesund. Più indietro invece Sofia Goggia, che dopo il terzo posto nella prima manche non è riuscita a confermarsi nella seconda. La gara è stata un susseguirsi di colpi di scena. Della Mea aveva acceso le speranze azzurre con una prova solida che l’aveva momentaneamente proiettata in testa. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Federica Brignone nella storia: oro anche nello slalom gigante! Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superG Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante a Cortina, mettendo a segno un’altra vittoria dopo il successo in superG. Olimpiadi 2026, spettacolare Federica Brignone: medaglia d’oro bis nello slalom gigante – Gli italiani in gara domenica 15 febbraio Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver dimostrato grande agilità sulla neve. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Tutti i numeri di Federica Brignone, i dati di una carriera da record - FISI; Federica Brignone, la sua meravigliosa storia sportiva e umana diventa un film; Federica Brignone, oro storico nel SuperG a Cortina. Sono ancora incredula. Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmattino.it Federica Brignone, dai mini sci rosa provati di nascosto alla vittoria olimpica: storia della tigre d'oroIl ritratto della campionessa azzurra, oro nel Supergigante a Milano Cortina 2026, attraverso le sue parole e il racconto della madre. La tigre di La Salle si sentiva la meno talentuosa in casa ed è l ... vanityfair.it : ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com ORO! Pazzesca Federica Brignone, domina anche nello slalom gigante e regala la storica ventesima medaglia alla spedizione italiana: eguagliato il record azzurro! facebook