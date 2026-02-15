Federica Brignone leggendaria secondo oro olimpico in gigante e inchino delle rivali | ‘Che follia’

Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico in gigante a Milano Cortina 2026, lasciando le rivali senza parole. La sciatrice italiana ha dominato la gara con una discesa impeccabile, dimostrando tutta la sua esperienza e determinazione. Dopo aver tagliato il traguardo, Brignone si è inchinata davanti al pubblico, ricevendo applausi e standing ovation. È stata una vittoria che ha sorpreso anche lei, che ha ammesso di non trovare le parole per descrivere l’emozione.

Federica Brignone oro gigante Milano Cortina 2026: come ha vinto il secondo titolo olimpico?. "Non trovo le parole". È l'incipit di una campionessa che, in realtà, le parole le ha sempre avute chiarissime. Ma quando Federica Brignone taglia il traguardo del gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche il lessico si scioglie come neve al sole. Secondo oro dopo quello in SuperG. Stessa freddezza chirurgica, stessa sciata compatta, stessa capacità di trasformare la pressione in carburante. "Sapevo che se non facevo il massimo non avrei vinto", dice ai microfoni di Rai Sport e di HBO Max. Eppure la chiave è tutta lì: niente pressione. Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli. Straordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta. Seconda manche decisiva per l'azzurra, che completa la rimonta delle avversarie e chiude davanti a tutte. Ottimo risultato anche per Della Mea, quarta al traguardo. Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C'è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia.