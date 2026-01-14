Federica Brignone | La verità sul rientro la sappiamo io e la mia squadra

A tre settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone fa il punto sulla sua situazione. In un’intervista a Sport Mediaset, la campionessa di sci spiega le ragioni del suo possibile rientro in gara prima delle Olimpiadi, evidenziando le problematiche legate alla gestione dei pettorali in Coppa del Mondo e il persistente dolore al ginocchio infortunato, soprattutto in gigante.

Federica Brignone a tre settimane dall'inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 fa il punto della situazione a Sport Mediaset su un suo possibile rientro in gara prima delle Olimpiadi, sottolineando come questo sia sconveniente per l'assegnazione dei pettorali in Coppa del Mondo per la prossima stagione, ed affermando di provare ancora dolore al ginocchio gravemente infortunato, soprattutto in gigante. L'azzurra non si sbilancia su un eventuale rientro in gara prima dei Giochi: " Nessuno avrebbe scommesso sul mio recupero. Invece sono qui con una voglia matta di gareggiare tra un mese.

