Dopo Alberto Tomba c' è solo Federica Brignone
Federica Brignone ha ottenuto un risultato storico, diventando la seconda atleta italiana a vincere due medaglie d’oro nello sci alpino alle Olimpiadi, dopo Alberto Tomba. La sua vittoria arriva a distanza di più di trent’anni dalla conquista di Tomba a Calgary nel 1988, e rappresenta un record per lo sport italiano. La sciatrice ha dimostrato grande determinazione sulla neve, portando a casa due medaglie in una singola edizione olimpica.
Non succedeva dalle Olimpiadi di Calgary 1988 che un atleta italiano conquistasse due ori nello sci alpino nella stessa edizione. Allora c’era Alberto Tomba, oggi c’è Federica Brignone che, rientrata da un infortunio di dieci mesi, ha conquistato la prima medaglia d’oro nel Super G e la seconda nello Slalom gigante. Tutto in tre giorni. È la seconda doppietta storica di queste Olimpiadi invernali 2026. La prima porta la firma di Francesca Lollobrigida, nei 3000 e 5000 metri dello speed skating. Due storie diverse, stessa sostanza: continuità, maturità, capacità di reggere la pressione quando il traguardo è più grande. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Federica Brignone torna in pista dopo più di 200 giorni dall’infortunio: solo qualche discesa di prova
L’ammissione di Federica Brignone: “Non toglierei mai il posto a una compagna solo per esserci a Milano Cortina”
Federica Brignone ha dichiarato di non voler mai togliere il posto a una compagna per partecipare a Milano Cortina.
Milano Cortina, Alberto Tomba: Finora grande Italia, aspettiamo le prossime medaglie
