Federica Brignone al comando in gigante | Talmente facile bisognava andare dritti Sapevo scaricare le onde

Federica Brignone ha conquistato il miglior tempo nel gigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali 2026, dopo aver scivolato con decisione e senza esitazioni. La sciatrice italiana ha descritto la sua discesa come “molto semplice”, spiegando di aver trovato il tracciato facile da affrontare e di aver sfruttato bene le onde del percorso. Con una prova pulita e senza errori, Brignone ha firmato una manche che ha impressionato gli spettatori presenti sulla pista.

Federica Brignone ha strabiliato nella prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali 2026, pennellando delle linee sublimi su un tracciato filante e molto veloce, spingendo a tutta per il minuto abbondante di gara e firmando il miglior tempo. La fuoriclasse valdostana ha siglato un perentorio 1:03.23, scendendo con il pettorale numero 14 sull'Olympia delle Tofane e distanziando le avversarie: soltanto la tedesca Lena Duerr (seconda a 0.34) e Sofia Goggia (terza a 0.46) hanno limitato i danni, mentre il terzetto composto dall'albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund si trova a 74 centesimi.