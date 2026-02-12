Questa mattina le gare di superG alle Olimpiadi di sci alpino stanno regalando emozioni forti. Federica Brignone ha preso il comando, lasciando tutti a bocca aperta. La campionessa italiana ha dato il massimo sulla pista e ora si gode il primo posto, mentre sul percorso si avvicina Ester Ledecka, reduce da una delusione nel snowboard. La sfida promette ancora sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.45 E’ il momento della ceca Ester Ledecka, reduce dalla delusione del PGS di snowboard. 11.44 FUORI AICHER! Federica Brignone ha sciato con tutta la classe di cui dispone. Rimaniamo calmi e vediamo un’atleta per volta. 11.43 Fa tanta paura adesso la tedesca Emma Aicher. Al primo intermedio è avanti di 0.08, al secondo è dietro di 0.35! 11.42 FUORICLASSEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Brignone pennella il superG e si porta al comando con ben 0.76 su Laura Pirovano! Questo è un miracolo vero, amici di OA Sport. 11.41 Al primo intermedio Brignone è avanti di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando!

Approfondimenti su Olimpiadi Alpino

Alle ore 11 si apre il superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Alpino

