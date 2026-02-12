LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | pazzesca Federica Brignone è al comando! Fuori Goggia

Questa mattina si sono svolti i superG femminili alle Olimpiadi di Pechino. Federica Brignone si mette subito in evidenza e si prende il comando della gara, lasciando il pubblico senza fiato. Intanto, Sofia Goggia è uscita e ha già chiuso la sua prova. I primi tempi sono arrivati, e per ora Brignone sta tenendo alta la speranza italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.01 Al primo intermedio la transalpina è dietro di 0.03, al secondo di appena 0.11. Fa tanta paura. 12.00 Robinson paga l’errore allo Scarpadon ed è settima a 1.03. Attenzione alla francese Romane Miradoli: è imprevedibile. 12.00 Robinson sbaglia allo Scarpadon! 11.59 Al primo rilevamento la maori è dietro di 0.08, al secondo di 0.19. 11.58 Anche Lie finisce alle spalle di Federica Brignone: quarta a 0.76. Adesso si trema con Alice Robinson. C’è il timore che possa sciare sui tempi di Goggia. Tecnicamente è l’unica che vale Federica Brignone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori Goggia Approfondimenti su Federica Brignone LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Questa mattina le gare di superG alle Olimpiadi di sci alpino stanno regalando emozioni forti. LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federica Brignone Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza; RECAP! SuperG maschile: Franzoni 6°, che iella Paris! È tris di Von Allmen; Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Von Allmen oro in superG: Franzoni 6°, cade Paris; Sci alpino oggi 12 febbraio: Super G femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.38 Al primo rilevamento Suter guida con 0.64 su Pirovano. Al secondo è dietro di ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il superG femminile con Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre azzurre - facebook.com facebook …e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.