Federica Brignone al comando in gigante | Bisognava andare diritti ho cercato la pulizia

Federica Brignone ha preso il comando nel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali 2026, dopo aver affrontato il tracciato con decisione e precisione. Durante la prima manche, ha mantenuto una linea pulita e diretta, sfruttando al massimo la velocità del percorso. La sciatrice italiana ha concluso con un tempo che ha sorpreso tutti, dimostrando grande sicurezza in pista. Un dettaglio che ha fatto la differenza è stato il suo modo di affrontare le curve, senza esitazioni e con ottima pulizia tecnica.
Federica Brignone ha strabiliato nella prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali 2026, pennellando delle linee sublimi su un tracciato filante e molto veloce, spingendo a tutta per il minuto abbondante di gara e firmando il miglior tempo. La fuoriclasse valdostana ha siglato un perentorio 1:03.23, scendendo con il pettorale numero 14 sull’Olympia delle Tofane e distanziando le avversarie: soltanto la tedesca Lena Duerr (seconda a 0.34) e Sofia Goggia (terza a 0.46) hanno limitato i danni, mentre il terzetto composto dall’albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund si trova a 74 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
