Federica Brignone al comando in gigante | Bisognava andare diritti ho cercato la pulizia

Federica Brignone ha strabiliato nella prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali 2026, pennellando delle linee sublimi su un tracciato filante e molto veloce, spingendo a tutta per il minuto abbondante di gara e firmando il miglior tempo. La fuoriclasse valdostana ha siglato un perentorio 1:03.23, scendendo con il pettorale numero 14 sull’Olympia delle Tofane e distanziando le avversarie: soltanto la tedesca Lena Duerr (seconda a 0.34) e Sofia Goggia (terza a 0.46) hanno limitato i danni, mentre il terzetto composto dall’albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund si trova a 74 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ha conquistato il miglior tempo nel gigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali 2026, dopo aver scivolato con decisione e senza esitazioni.

Questa mattina le gare di superG alle Olimpiadi di sci alpino stanno regalando emozioni forti.

