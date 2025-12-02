FC 26 SBC SHOWDOWN | Sebastian Berhalter 86 vs Rodrigo De Paul 86
Sono disponibili due SBC Showdown con una durata limitata a 4 giorni, che metteranno in competizione i centrocampisti Sebastian Berhalter (probabilmente RBNY) e Rodrigo De Paul (probabilmente Atlético Madrid). Il giocatore della squadra vincente otterrà un potenziamento di +2 OVR; in caso di pareggio, entrambi otterranno +1 OVR. Giocatore Rating Iniziale Team Assunto Ruoli Principali Costo Stimato (Totale) S. Berhalter 86 OVR RBNY (MLS) CM, CDM, RM, RW Basso (83 TOTW + 84 OVR) R. De Paul 86 OVR Atl. Madrid (LaLiga) CM, CDM, CAM Basso (83 TOTW + 84 OVR) Requisiti SBC (Uguali per Entrambi). Entrambe le SBC richiedono la stessa struttura e un costo totale molto simile e accessibile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
