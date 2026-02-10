FC 26 SBC Jana Fernández Stelle del Futuro | Il Muro della Masia

La giovane promessa del Barcellona, Jana Fernández, entra a far parte delle Stelle del Futuro FC 26 SBC. Con un punteggio di 88 OVR, si propone come una soluzione affidabile per chi cerca una giocatrice versatile, capace di coprire sia il posizione centrale che sulla fascia destra. La sua presenza rafforza il reparto difensivo e offre nuove possibilità in campo.

Si aggiunge alle Stelle del Futuro anche la giovane promessa del Barcellona, Jana Fernández. Con una carta da 88 OVR, Jana rappresenta una soluzione estremamente solida per chi cerca una giocatrice capace di agire sia al centro che sulla fascia destra, garantendo una fase difensiva impeccabile. Analisi della Carta: Roccia Difensiva. Jana si distingue per statistiche difensive e fisiche di altissimo livello, rendendola difficile da superare nei duelli individuali. Difesa (90) e Fisico (88): Sono i suoi punti di forza. La sua capacità di lettura e la forza nei contrasti sono paragonabili ai migliori specialisti del gioco.

