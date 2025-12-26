FC 26 Nuova Evoluzione | Muro di ghiaccio Winter Wall

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa evoluzione a pagamento permette di potenziare drasticamente un difensore centrale, portandolo a una valutazione di 88. Il focus principale e il dominio aereo e la forza fisica, rendendo il giocatore quasi insuperabile nei duelli ravvicinati. Costo: 50.000 Crediti o 500 FC Points. Scadenza: 21 giorni. Requisiti di accesso. Posizione: DC (Difensore Centrale). Valutazione massima: 86. Velocita massima: 89. Stili di gioco piu massimi: 1. Rarita specifica: Tour mondiale fuoriclasse argento (Non raro). I miglioramenti principali. L’evoluzione garantisce bonus massicci alle statistiche difensive e fisiche, oltre a nuovi ruoli specializzati. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 nuova evoluzione muro di ghiaccio winter wall

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Muro di ghiaccio (Winter Wall)

Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Ghiaccio nelle vene – Dribbling Fulmineo (Stay Frosty)

Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra (Chilling Wingback)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (Thunder It In); EA FC 26 Evoluzione Bomber Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Bomber Glaciale – Crea il tuo Attaccante Totale (Frostbite Finisher); FC 26 Nuova Evoluzione: Fascia Ghiacciata – Il Muro della Corsia Sinistra (Chilling Wingback).

fc 26 nuova evoluzioneFC 26 Nuova Evoluzione: Ombra nella neve – La Diga Insuperabile (Snow Shadow) - L'Evoluzione "Ombra nella neve" (21 giorni) è dedicata ai mediani (CDC e CC). imiglioridififa.com

fc 26 nuova evoluzioneFC 26 Nuova Evoluzione: Precisione glaciale – Il Bomber Infallibile (Icy Precision) - È arrivata l'Evoluzione "Precisione glaciale" (21 giorni), una sfida gratuita che punta a trasformare i tuoi giocatori in cecchini davanti alla porta. imiglioridififa.com

Come giocare prima a FC 26 dal 18 settembre con il trucco della Nuova Zelanda - Vi abbiamo già spiegato come giocare prima a EA Sports FC 26 ma se non resistete potete anticipare la prova di ulteriori 12 oregrazie al trucco della Nuova Zelanda. everyeye.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.