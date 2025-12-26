FC 26 Nuova Evoluzione | Muro di ghiaccio Winter Wall
Questa evoluzione a pagamento permette di potenziare drasticamente un difensore centrale, portandolo a una valutazione di 88. Il focus principale e il dominio aereo e la forza fisica, rendendo il giocatore quasi insuperabile nei duelli ravvicinati. Costo: 50.000 Crediti o 500 FC Points. Scadenza: 21 giorni. Requisiti di accesso. Posizione: DC (Difensore Centrale). Valutazione massima: 86. Velocita massima: 89. Stili di gioco piu massimi: 1. Rarita specifica: Tour mondiale fuoriclasse argento (Non raro). I miglioramenti principali. L’evoluzione garantisce bonus massicci alle statistiche difensive e fisiche, oltre a nuovi ruoli specializzati. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
