Salento crolla l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea | cancellato un simbolo della costa

L’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato a causa delle intense piogge e delle onde violente degli ultimi giorni. La forza delle mareggiate ha fatto crollare la struttura naturale, che si trovava davanti alla spiaggia di Sant’Andrea. Un simbolo molto amato della costa salentina, ora scomparso sotto le acque.

Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento. L'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno noto anche come arco dell'Amore, si è completamente sbriciolato in mare nelle ultime ore. Il crollo sarebbe stato provocato dalle mareggiate e dalle piogge violente che hanno interessato la zona negli ultimi giorni, con l'ultimo episodio registrato nella serata di ieri. Un evento che segna uno dei danni più gravi causati dall'erosione costiera al paesaggio del Salento. Un simbolo perduto L'arco naturale, da anni meta di turisti e fotografi, rappresentava uno dei punti più riconoscibili e suggestivi della costa adriatica salentina.