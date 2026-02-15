Crollo Arco Sant' Andrea a Melendungo | distrutto dal maltempo il faraglione del Salento

Il maltempo ha provocato il crollo dell’Arco Sant’Andrea a Melendugno, causando la perdita di uno dei simboli più visitati del Salento. Durante la notte tra ieri e oggi, le onde impetuose e le intense piogge hanno indebolito la formazione rocciosa, che alla fine si è sgretolata. La roccia, che si trova a pochi metri dal mare, era stata già segnalata come a rischio a causa delle frequenti mareggiate. Ora, il paesaggio costiero si presenta privo di quella che era una delle sue principali attrazioni.

La furia del maltempo non ha dato tregua alla costa adriatica. Sotto la pioggia forte di questi giorni la struttura rocciosa dell'Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea ha ceduto definitivamente. La scoperta è avvenuta all'alba di stamane, quando i primi passanti hanno notato l'assenza del celebre profilo di falesia che caratterizzava la baia. Il crollo, causato con ogni probabilità dalle forti infiltrazioni e dallo schiaffo delle onde, riaccende i riflettori sulla fragilità delle falesie salentine. Nonostante fosse un luogo monitorato per la sua pericolosità geologica, l'arco continuava a essere la meta preferita del turismo internazionale.