Federica Brignone vince l' oro olimpico | l' emozione di Ninna Quario

Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel supergigante. La vittoria ha riempito di gioia la famiglia e ha fatto esplodere di emozione Ninna Quario, presente sulla pista. È stata una giornata storica per l’atleta e per tutto il movimento dello sci alpino italiano.

Una giornata straordinaria si è accesa per la famiglia Brignone, resa ancora più emozionante dalla vittoria olimpica di Federica nel supergigante delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Questo traguardo si inserisce come un importante capitolo nella carriera della sciatrice, rafforzando il suo status di leggenda dello sport in un momento di grande rimonta personale e professionale. La conquista dell'oro si è materializzata sulle pendici di Olympia delle Tofane, dove la sciatrice ha mostrato una prestazione di altissimo livello, riuscendo a superare le aspettative e a sigillare un risultato che rimarrà impresso nella storia dello sci alpino.

