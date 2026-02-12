Federica Brignone vince l' oro olimpico | l' emozione di Ninna Quario

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel supergigante. La vittoria ha riempito di gioia la famiglia e ha fatto esplodere di emozione Ninna Quario, presente sulla pista. È stata una giornata storica per l’atleta e per tutto il movimento dello sci alpino italiano.

Una giornata straordinaria si è accesa per la famiglia Brignone, resa ancora più emozionante dalla vittoria olimpica di Federica nel supergigante delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Questo traguardo si inserisce come un importante capitolo nella carriera della sciatrice, rafforzando il suo status di leggenda dello sport in un momento di grande rimonta personale e professionale. La conquista dell’oro si è materializzata sulle pendici di Olympia delle Tofane, dove la sciatrice ha mostrato una prestazione di altissimo livello, riuscendo a superare le aspettative e a sigillare un risultato che rimarrà impresso nella storia dello sci alpino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

federica brignone vince l oro olimpico l emozione di ninna quario

© Mondosport24.com - Federica Brignone vince l'oro olimpico: l'emozione di Ninna Quario

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone in dubbio per la discesa delle Olimpiadi. Ninna Quario: “Decisive le prove”

Federica Brignone potrebbe restare fuori dalla discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ninna Quario rivela: “Federica Brignone ha dolore dopo gli allenamenti, ma la soglia è molto alta”

Federica Brignone, atleta della Nazionale di sci alpino, ha ripreso gli allenamenti sulla neve della Val di Fassa, affrontando il dolore dopo le sessioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'ORO di Federica BRIGNONE e tutta l'emozione di MAMMA NINNA #BestOf2025

Video L'ORO di Federica BRIGNONE e tutta l'emozione di MAMMA NINNA ?? #BestOf2025

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro; Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Sofia Goggia è bronzo Olimpico in discesa libera! Vince Breezy Johnson, brutta caduta per Lindsey Vonn · Sci alpino; Federica Brignone e il Super-G di Cortina del 12 febbraio: le avversarie per podio e medaglia.

federica brignone vince lMilano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Mattarella si congratula: «Ci contavo»Anche le Frecce Tricolori, lasciando la loro famosa scia, hanno sfrecciato sull'Olympia delle Tofane dopo la vittoria dell'oro olimpico di Federica Brignone in SuperG ai Giochi di Milano-Cortina sotto ... ilmattino.it

federica brignone vince lFederica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: «Incredibile»L'azzurra, che aveva recuperato in extremis per le Olimpiadi dopo il terribile infortunio alla gamba sinistra, compie l'impensabile davanti al presidente della Repubblica Mattarella. Delusione per Sof ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.