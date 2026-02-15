fantastica federica brignone secondo oro in gigante

Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico in gigante a Cortina d'Ampezzo, grazie a due prove impeccabili sulla pista 'Olympia delle Tofane'. La giornata soleggiata ha ammorbidito la ghiaccia, permettendole di scendere con maggiore agilità e sicurezza. La sciatrice italiana aveva già dominato la prima manche, con un tempo di 1'03

AGI - Fantastica Federica Brignone! Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, baciata dal sole che rende la neve non così compatta, la campionessa ha realizzato due prove di discesa sublimi in slalom gigante vincendo il suo secondo oro olimpiico La Brignone aveva chiuso la prima manche al comando con 1'03"23. La neo campionessa olimpica del supergigante, reduce dal grave infortunio alla gamba dell'aprile dello scorso anno, ha ipotecato l'oro sciando leggera ma nello stesso tempo ha tracciato linee perfette nella prima manche. Seconda la tedesca Lena Duerr a 34 centesimi, terza Goggia a 46. 🔗 Leggi su Agi.it

Federica Brignone è prevista in gara a Kronplatz il 20 gennaio, in occasione del gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

