Fantastica Federica Brignone secondo oro in gigante
Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico in gigante a Cortina d'Ampezzo, grazie a due prove impeccabili sulla pista 'Olympia delle Tofane'. La giornata soleggiata ha ammorbidito la ghiaccia, permettendole di scendere con maggiore agilità e sicurezza. La sciatrice italiana aveva già dominato la prima manche, con un tempo di 1'03
Fantastica Federica Brignone! Sulla pista 'Olympia delle Tofane' a Cortina d'Ampezzo, baciata dal sole che rende la neve non così compatta, la campionessa ha realizzato due prove di discesa sublimi in slalom gigante vincendo il suo secondo oro olimpiico La Brignone aveva chiuso la prima manche al comando con 1'03"23. La neo campionessa olimpica del supergigante, reduce dal grave infortunio alla gamba dell'aprile dello scorso anno, ha ipotecato l'oro sciando leggera ma nello stesso tempo ha tracciato linee perfette nella prima manche. Seconda la tedesca Lena Duerr a 34 centesimi, terza Goggia a 46.
Quando può gareggiare Federica Brignone a Kronplatz? Orari gigante, tv, streaming
Federica Brignone è prevista in gara a Kronplatz il 20 gennaio, in occasione del gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.
LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!
Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.
Quando parte Federica Brignone nella seconda manche del gigante? Federica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pennellando una ...
Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG! Federica Brignone conquista l'Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia.
"Alzo sempre la mia asticella". - Rivediamo Federica Brignone a Che Tempo Che Fa, dopo la sua fantastica medaglia d'oro alle Olimpiadi
Le commozione di Ninna Quario, ex grande sciatrice azzurra e mamma di Federica Brignone, a RaiSport "Scusate, non so davvero cosa dire, solo che Federica è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma non fino a vincere una medaglia olimpica"