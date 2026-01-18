Quando può gareggiare Federica Brignone a Kronplatz? Orari gigante tv streaming

Federica Brignone è prevista in gara a Kronplatz il 20 gennaio, in occasione del gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si svolgerà sulla pista Erta e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Per conoscere gli orari esatti e le modalità di visione, si consiglia di consultare i canali ufficiali e le programmazioni sportive.

Federica Brignone potrebbe fare il proprio ritorno in gara nella giornata di martedì 20 gennaio, quando si disputerà il gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sulla pista Erta nella località dolomitica. Il condizionale è d'obbligo: la detentrice della Sfera di Cristallo si sta lasciando alle spalle il brutto infortunio accusato a inizio aprile e sta lavorando alacremente in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, figura nel gruppo delle convocate per questo appuntamento, ma deve ancora sciogliere le ultime riserve. La fuoriclasse valdostana, infatti, deciderà sulla sua partecipazione alla gara tra le porte larghe soltanto dopo la sciata in pista del mattino.

Federica Brignone è tra le atlete convocate per il gigante di Kronplatz, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Tuttavia, la sua partecipazione rimane incerta, e la presenza sul campo potrebbe dipendere da valutazioni mediche e condizioni di forma. La competizione si terrà martedì 20 gennaio sulle piste italiane, offrendo un'occasione importante per l'azzurra di tornare in gara.

Federica Brignone è tornata sulla neve e si allena a Courmayeur dopo il brutto infortunio di aprile L'obiettivo è tornare a gareggiare a gennaio e farsi trovare pronta per Milano Cortina 2026 Ti aspettiamo Fede

