FANTASANREMO 2026 | ISCRIVITI ALLA LEGA DI BUBINOBLOG E PROVA A VINCERE

Il festival di Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione di molti appassionati e, insieme, torna anche il Fantasanremo. La competizione musicale, che si svolge ogni anno a febbraio, coinvolge migliaia di fan pronti a scommettere sui loro artisti preferiti. Quest’anno, Bubinoblog invita gli utenti a iscriversi alla sua lega per mettere alla prova le proprie scommesse e tentare di vincere premi.

Anche quest'anno è arrivato il Festival della Canzone Italiana ed assieme a lui torna il Fantasanremo. IL REGOLAMENTO Ogni partecipante crea una squadra virtuale, composta da 7 artisti che partecipano al Festival di Sanremo 2026. Questi vanno schierati con una formazione da 5 titolari, tra cui scegliere il capitano, e 2 riserve. Il capitano, da aggiornare ogni serata, può raddoppiare i punti. Per ogni giocatore ci sono a disposizione 100 baudi, la moneta ufficiale, utile per acquistare gli artisti in gara (nel nome, è un omaggio evidente a Pippo Baudo, il re dei conduttori di Sanremo). A ogni artista è abbinata una FantaQuotazione.