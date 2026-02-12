GPS 2026 il servizio | punteggio per specifico e non specifico ESEMPI Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Lalla spiega come funziona il punteggio nelle graduatorie GPS 2026. Se hai insegnato in più classi di concorso o in province diverse, vuoi sapere se il punteggio si accumula o come inserirlo correttamente, questa è la guida che fa per te. La docente chiarisce i dubbi più comuni, come il contratto fino all’ultimo giorno o l’iscrizione alla newsletter “Diventare Insegnanti”.

Graduatorie GPS 2026: Graduatorie GPS: ho insegnato in due classi di concorso, quanti punti avrò? Ho un contratto fino all'ultimo giorno di lezione: posso inserire il punteggio? Ho insegnato in due province diverse: il punteggio vale? Lalla vi spiegherà tutto.

Se hai un diploma ITP e vuoi insegnare con le supplenze, ci sono diverse strade da seguire.

Argomenti discussi: GPS 2026: punteggio di servizio assicurato per chi ha contratto al 30 giugno, tabelle titoli ancora non disponibili. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie GPS 2026: titoli richiesti e tabelle di valutazione; GPS 2026: inserimento con riserva e altre F.A.Q.; GPS 2026-2028: Presentazione domanda e valutazione servizio d’insegnamento specifico e aspecifico.

