Una Rbr riposata alla prova Scafati | Ambiscono a vincere il campionato
Mascolo, Walker, Allen e una squadra reduce da tre successi consecutivi. La Dole è attesa stasera a Scafati a un test di altissimo livello. Al di là dei 16 punti in classifica, esattamente come Rbr ma guadagnati con una partita in più, quello campano è un gruppo costruito per tornare subito in A, da dove è sceso qualche mese fa. "È così, è il loro obiettivo ed è per questo che hanno strutturato un roster di primo livello – commenta Sandro Dell’Agnello -. Vogliono provare a vincere il campionato. L’inizio di stagione difficoltoso? Ci deve interessare poco. In questo momento sono in striscia di tre vittorie e quel che dobbiamo notare è che tirano da tre meglio di tutti (39%) e che sono primi anche per rimbalzi offensivi (12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il tempo per la prova costume è ormai scaduto, ma quello per un buon panino con vista valle non scade mai! ? Vorremmo mentirti dicendo che non sia buono, ma a noi le bugie non piacciono affatto. Il salame di suino nero con la pera caramellata è la mort - facebook.com Vai su Facebook
Una Rbr riposata alla prova Scafati: "Ambiscono a vincere il campionato" - Dell’Agnello getta pressione sull’avversario odierno: "Hanno un roster di primo livello, con tre violini assoluti" ... Riporta sport.quotidiano.net
Alla scoperta della Givova Scafati, avversaria sabato di RBR - Dopo la pausa forzata nell’ultimo turno di campionato dettata dal rinvio della gara con Cividale, la Dole Rimini torna in campo e lo fa nuovamente in trasferta, sabato (6 dicembre) alle ore 20:30, ... Da newsrimini.it