Una Rbr riposata alla prova Scafati | Ambiscono a vincere il campionato

6 dic 2025

Mascolo, Walker, Allen e una squadra reduce da tre successi consecutivi. La Dole è attesa stasera a Scafati a un test di altissimo livello. Al di là dei 16 punti in classifica, esattamente come Rbr ma guadagnati con una partita in più, quello campano è un gruppo costruito per tornare subito in A, da dove è sceso qualche mese fa. "È così, è il loro obiettivo ed è per questo che hanno strutturato un roster di primo livello – commenta Sandro Dell’Agnello -. Vogliono provare a vincere il campionato. L’inizio di stagione difficoltoso? Ci deve interessare poco. In questo momento sono in striscia di tre vittorie e quel che dobbiamo notare è che tirano da tre meglio di tutti (39%) e che sono primi anche per rimbalzi offensivi (12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

