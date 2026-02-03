Sono due giorni che le forze dell’ordine cercano senza sosta il giovane evaso dal carcere di Lodi. Il 23enne, detenuto per reati di lesioni, rapina e furto, è scomparso domenica pomeriggio, appena scavalcando il muro di cinta della struttura. Finora, di lui nessuna traccia, né tra le vie della città né nelle zone circostanti. Le ricerche continuano, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione.

Evasione dal carcere di Lodi, secondo giorno di ricerche senza esito. Nessuna traccia, nemmeno ieri, del 23enne italiano che domenica attorno alle 15 è fuggito dal peniternziario della Cagnola scavalcando il muro di cinta. La caccia all’uomo era scattata attorno alle 17 e aveva riguardato gran parte del territorio lodigiano, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. Ieri sono emersi ulteriori elementi sul profilo del fuggitivo. Il 23enne risulta infatti gravato da diversi precedenti penali per lesioni personali, lesioni personali commesse in occasione di manifestazioni sportive, rapina e furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’evaso dal carcere non si trova. Era in cella per lesioni, rapina e furto

La fuga dal carcere di Lodi continua a tenere impegnate le forze dell’ordine.

Un’immagine della libertà sfuggita tra le mura del carcere di Opera: Toma Taulant, 41enne albanese, è evaso lo scorso 7 dicembre.

Toma Taulant evaso dal carcere di Opera, è la quarta volta - 1mattina News 09/12/2025

