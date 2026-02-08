Piombino lite degenerata in aggressione | donna ferita e aggressore denunciato per lesioni e danneggiamento

Una discussione in una struttura ricettiva di Piombino è finita con una donna di circa cinquant’anni ferita e un uomo denunciato per lesioni e danneggiamento. La donna è stata soccorsa dal 118 e medicata al pronto soccorso, dove le è stata data una prognosi di sette giorni.

Una lite scoppiata in una struttura ricettiva di Piombino ha portato all’aggressione di una donna di circa cinquant’anni, soccorsa dal 118 e successivamente medicata al pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. L’episodio, avvenuto nella serata di sabato, ha visto coinvolto un uomo di origine est europea, ora denunciato dai carabinieri per lesioni personali e danneggiamento aggravato. La dinamica, seppur apparentemente banale per motivi futili legati a una conoscenza pregressa tra i due, ha rapidamente degenerato in violenza, attirando l’attenzione di passanti e degli altri ospiti della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

