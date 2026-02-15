falcioni presidente di cia romagna

Lorenzo Falcioni è stato scelto come nuovo presidente di Cia Romagna, dopo che l’Assemblea elettiva provinciale ha deciso di nominarlo all’unanimità. La sua nomina deriva dalla volontà di rafforzare l’organizzazione e affrontare le sfide del settore agricolo locale. Durante la cerimonia, ha promesso di lavorare per migliorare i servizi rivolti agli agricoltori e di sostenere le imprese della regione.

L’Assemblea elettiva provinciale di Cia Romagna ha eletto per acclamazione Lorenzo Falcioni nuovo presidente dell’organizzazione, chiamato a guidare la Confederazione Italiana Agricoltori romagnola nel prossimo mandato. Falcioni succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita dell’associazione, avvenuta nel dicembre 2017 con la fusione delle sedi provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, precedentemente, presidente di Cia Ravenna per due mandati. L’assemblea ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato percorso elettivo che, nelle settimane precedenti, ha coinvolto l’intera base sociale di Cia Romagna attraverso la convocazione delle assemblee territoriali, corrispondenti alle sette zone del sistema Cia (Ravenna, Bassa Romagna, Faenza, Forlì, Cesena-Savignano, Rimini, Novafeltria-Alta Valle Savio), che hanno eletto i presidenti e i consigli territoriali, oltre ai delegati chiamati a partecipare all’assemblea provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

