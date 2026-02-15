Cia Romagna si chiude l’era Misirocchi Falcioni è il nuovo presidente

L’assemblea di Cia Romagna a Cesena ha deciso di cambiare leadership, eleggendo Lorenzo Falcioni come nuovo presidente. La decisione è arrivata venerdì dopo un’ampia discussione tra gli associati, che hanno scelto il dirigente agricolo per portare avanti i progetti dell’organizzazione. Falcioni prende il posto di Misirocchi, che ha guidato l’associazione per diversi anni, lasciando il passo a una nuova gestione.

Si è svolta venerdì a Cesena l’assemblea elettiva provinciale di Cia Romagna, che ha eletto per acclamazione Lorenzo Falcioni nuovo presidente dell’organizzazione, chiamato a guidare la Confederazione Italiana Agricoltori romagnola nel prossimo mandato. Falcioni succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita dell’associazione, avvenuta nel dicembre 2017 con la fusione delle sedi provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, precedentemente, presidente di Cia Ravenna per due mandati. Danilo Misirocchi commenta così il percorso realizzato sin qui: "Si chiude un ciclo complesso, segnato da crisi globali, eventi climatici straordinari e profondi cambiamenti del settore agricolo, ma anche da un lavoro collettivo che ha rafforzato Cia Romagna sul piano organizzativo, politico e della rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mirco Meluzzi è stato nominato presidente territoriale della zona Rimini di Cia Romagna.

