Lorenzo Falcioni è il nuovo presidente di Cia Romagna | Rafforzando le aziende agricole combattiamo lo spopolamento

Lorenzo Falcioni è diventato presidente di Cia Romagna dopo l’assemblea di ieri, che ha scelto lui per guidare l’organizzazione. La sua elezione deriva dalla volontà di sostenere le aziende agricole locali e contrastare lo spopolamento delle zone rurali. Durante la riunione, Falcioni ha sottolineato l’obiettivo di rafforzare il settore agricolo per mantenere vive le comunità in campagna.

Il neo eletto succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita in versione romagnola dell'associazione Si è svolta ieri pomeriggio l'Assemblea elettiva provinciale di Cia Romagna, che ha eletto Lorenzo Falcioni nuovo presidente dell'organizzazione, chiamato a guidare la Confederazione Italiana Agricoltori romagnola per il mandato di quattro anni. Falcioni - nei precedenti due mandati vice presidente vicario e prima della fusione presidente della Cia di Rimini - succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita in versione romagnola dell'associazione, avvenuta nel dicembre 2017 con la fusione delle sedi provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, precedentemente, presidente di Cia Ravenna per due mandati.