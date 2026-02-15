Fabrizi e Bertini lanciano la Pianese Livorno battuto a domicilio

Livorno, 15 febbraio 2026 – La Pianese vince a Livorno bissando il successo contro il Perugia di giovedì. Zebrette subito propositive al 5' con Coccia che avanza fino ai trenta metri e serve Fabrizi, che controlla da buona posizione non riuscendo però a calciare. Un minuto dopo i bianconeri trovano il gol: Coccia si libera sulla sinistra e serve a centro area Fabrizi, che fa 1-0. Il Livorno prova a rispondere all'8': Biondi riceve al limite e calcia di potenza, Filippis è strepitoso e in due tempi blocca la sfera. Poco dopo la mezz'ora la formazione di Birindelli affonda nuovamente: Ianesi trova un corridoio centrale premiando ancora il taglio di Tirelli, strattonato da Falasco al momento del tiro.