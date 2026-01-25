Super Pianese Sambenedettese ko Fabrizi e Sussi firmano la bella impresa

La Super Pianese ottiene una vittoria importante sul campo della Sambenedettese, conclusa con un risultato di 2-0. La squadra di Fabrizi e Sussi ha dimostrato solidità e determinazione, con i gol firmati da Fabrizi e Sussi. La formazione, schierata con un 3-4-2-1, ha mantenuto il controllo del gioco e conquistato tre punti fondamentali in campionato.

SAMBENEDETTESE 0 PIANESE 2 SAMBENEDETTESE (3-4-2-1): Orsini; Lepri, Dalmazzi, Pezzola; Zini (48' st Marranzino), Candellori, Piccoli, Tosi (34' st Konate); Stoppa (17' st Toure), Parigini (1' st Bongelli); Eusepi (34' st Lonardo). Panchina: Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Chiatante. Allenatore D'Alesio. PIANESE (3-4-2-1) Filippis; Amey, Gorelli, Chesti; Sussi, Proietto (53'st Simeoni), Bertini, Martey (39' st Coccia); Sodero (21' st Peli), Tirelli (21' st Bellini); Fabrizi (39' st Colombo). Panchina: Nespola, Reali, Balde, Ercolani, Nicastro. Allenatore Birindelli. Arbitro Aloise di Voghera (D'Ascanio – Cardinali).

