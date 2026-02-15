Ex Officine posti di lavoro a rischio Preoccupa la perdita di produzione
A Rimini, l’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive rischia di chiudere, mettendo a rischio i posti di lavoro. La paura cresce perché potrebbe sparire una parte importante della produzione locale. Sono in molti a temere che, senza interventi, le competenze specializzate si perdano definitivamente. La situazione si verifica mentre i cancelli restano aperti, ma il futuro appare incerto.
Non è solo una questione industriale. A Rimini, attorno ai cancelli dell’ Officina Manutenzione Ciclica Locomotive, si misura il confine tra un territorio che vuole continuare a produrre lavoro qualificato e il rischio di assistere, in silenzio, a un progressivo svuotamento di competenze. Qui il tema non è soltanto la riorganizzazione aziendale, ma la tenuta occupazionale di 170 famiglie e il futuro produttivo di un presidio storico. La vertenza sull’Omcl arriva in un momento cruciale. Dopo l’incontro nazionale dell’11 febbraio tra le Segreterie dei sindacati e i vertici di Trenitalia, la Fit-Cisl Rimini ha ribadito con forza la propria posizione: la salvaguardia del sito riminese non è negoziabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Terni, interrogazione in consiglio comunale: "Rischio perdita di posti di lavoro con l'affidamento a Terni Reti dei servizi cimiteriali"
Il consigliere Marco Cecconi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Terni, evidenziando il rischio di perdita di posti di lavoro legato alla futura gestione dei servizi cimiteriali affidata a Terni Reti.
