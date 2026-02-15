ex officine posti di lavoro a rischio preoccupa la perdita di produzione

A Rimini, l’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive rischia di chiudere, mettendo a rischio i posti di lavoro. La paura cresce perché potrebbe sparire una parte importante della produzione locale. Sono in molti a temere che, senza interventi, le competenze specializzate si perdano definitivamente. La situazione si verifica mentre i cancelli restano aperti, ma il futuro appare incerto.

Non è solo una questione industriale. A Rimini, attorno ai cancelli dell’ Officina Manutenzione Ciclica Locomotive, si misura il confine tra un territorio che vuole continuare a produrre lavoro qualificato e il rischio di assistere, in silenzio, a un progressivo svuotamento di competenze. Qui il tema non è soltanto la riorganizzazione aziendale, ma la tenuta occupazionale di 170 famiglie e il futuro produttivo di un presidio storico. La vertenza sull’Omcl arriva in un momento cruciale. Dopo l’incontro nazionale dell’11 febbraio tra le Segreterie dei sindacati e i vertici di Trenitalia, la Fit-Cisl Rimini ha ribadito con forza la propria posizione: la salvaguardia del sito riminese non è negoziabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

