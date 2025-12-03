Posti a rischio alle Officine Il piano di rilancio svanisce | Trenitalia non vuole investire
Un passato centrale nella storia dello sviluppo della città di Rimini e un futuro sempre più incerto nonostante i proclami e gli accordi. E’ la storia delle Officine generali di Rimini, legate allo sviluppo delle Ferrovie, anche se qui, tra questi capannoni sempre più vuoti, pare che il treno della riqualificazione sia ormai perso. Ad esserne preoccupati sono i sindacati riuniti, Cisl, Cgil, Uil assieme alla Rsu dell’impianto. "Esponiamo la nostra grande preoccupazione dagli ultimi 5 anni a questa parte per l’officina Trenitalia di Rimini che vede impiegati ad oggi circa 200 lavoratori fra dipendenti diretti e indotto ad essa collegato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
