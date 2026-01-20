Motocross sulle dune | paesaggio deturpato Polizia locale avvia indagini

Domenica 18 gennaio, le dune di Torre San Gennaro sono state interessate da attività di motocross, lasciando solchi profondi e danneggiando la vegetazione locale. La Polizia locale ha avviato indagini per identificare i responsabili di questo comportamento che ha compromesso l’ambiente naturale della zona. La situazione solleva attenzione sulla tutela del paesaggio e sull’importanza di rispettare le aree protette durante attività sportive e ricreative.

