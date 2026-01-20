Motocross sulle dune | paesaggio deturpato Polizia locale avvia indagini
Domenica 18 gennaio, le dune di Torre San Gennaro sono state interessate da attività di motocross, lasciando solchi profondi e danneggiando la vegetazione locale. La Polizia locale ha avviato indagini per identificare i responsabili di questo comportamento che ha compromesso l’ambiente naturale della zona. La situazione solleva attenzione sulla tutela del paesaggio e sull’importanza di rispettare le aree protette durante attività sportive e ricreative.
Solchi profondi e vegetazione compromessa: è questo lo scenario che si è presentato sulle dune di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, domenica 18 gennaio scorso dopo il passaggio di moto da motocross. Le tracce lasciate dai mezzi sono ben visibili sulla sabbia, con un evidente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
