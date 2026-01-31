La famiglia Armani chiarisce di non essere coinvolta nel biopic di Andrea Iervolino. In una nota, specificano di non aver preso parte al progetto ‘Armani: the king of fashion’ e di non averne sostenuto la realizzazione. La famiglia si dissocia nettamente dall’iniziativa, che considerano estranea ai loro interessi e alla loro immagine.

Pur essendo a conoscenza dell’esistenza del progetto ‘Armani: the king of fashion’ di Andrea Iervolino, si precisa di non avervi preso parte in alcuna forma e di non averne sostenuto lo sviluppo o la realizzazione”. Queste la parole della famiglia alla notizia della realizzazione del biopic di Armani, diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e prodotto in Ungheria da Andrea Iervolino. E specifica che “L’azienda si dichiara pertanto estranea all’iniziativa e prende le distanze dal regista e dai contenuti del progetto stesso”. Biopic Armani, la famiglia si dichiara “Estranea all’iniziativa”. Il regista, dal canto suo, ha commentato affermando che “Nutro il massimo rispetto per la famiglia Armani e comprendo la loro posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La famiglia Armani prende le distanze dal biopic di Andrea Iervolino: “Estranei all’iniziativa”

Approfondimenti su Armani Iervolino

Andrea Iervolino torna a difendere il suo biopic su Giorgio Armani, dopo le polemiche.

L’imprenditore italo-canadese Andrea Iervolino si trova al centro di un caso che mette in discussione trasparenza e controlli nel settore culturale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Armani Iervolino

Argomenti discussi: La famiglia e il gruppo Armani: Estranei al biopic di Moresco; Armani prende le distanze dal biopic di Iervolino; Armani dopo Giorgio Nuovo inizio con Silvana E Blazy rinnova Chanel; Biopic Armani, Andrea Iervolino chiarisce la sua posizione.

La famiglia e il gruppo Armani: Estranei al biopic di MorescoL'azienda prende le distanze dal progetto del produttore Andrea Iervolino, che replica: Vogliamo rendergli omaggio, disponibili a un dialogo prima dell'uscita del film ... tg24.sky.it

La famiglia Armani prende le distanze dal biopic di Andrea Iervolino: Estranei all’iniziativaPur essendo a conoscenza dell’esistenza del progetto ‘Armani: the king of fashion’ di Andrea ... msn.com

L'azienda prende le distanze dal progetto del produttore Andrea Iervolino, che replica: "Vogliamo rendergli omaggio, disponibili a un dialogo prima dell'uscita del film" - facebook.com facebook

Due progetti cinematografici di prestigio su icone italiane, Giorgio Armani ed Ettore Bugatti, non saranno più girati in Italia, secondo il produttore italiano Andrea Iervolino corriere.ca/i-film-su-arma… #Cinema #Italia #Film #Bugatti #Armani #Movies @Iervolino x.com